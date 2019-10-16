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    ارتفاع حجم الصادرات من النفط الخام والمنتجات النفطية من مواد البيتومين

    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:٢٤]

    باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم تصدير 23 مليونا و254 ألف و21 طنا من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير – سبتمبر من أذربيجان.

    بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 9 أشهر 11 مليارا و267 مليون و61 ألف دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 21 مليونا و945 ألف و925 طن من النفط الخام من البلد خلال ثمانية أشهر وبلغت تكلفتها 11 مليارا و588 مليون و26 الف دولار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حجم الصادرات من النفط الخام والمنتجات النفطية من مواد البيتومين
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