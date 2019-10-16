تصدير اكثر من 9.1 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال العام الجاري
AzerTAg.az
١٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:٥٨]
باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 9 اشهر من العام الجاري 9 مليارات و103 مليون و228 ألف متر مكعب.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه بلغت تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – سبتمبر مليار و810 مليون و567 ألف دولار أمريكي.
يذكر أنه تم تصدير 5 مليارات و262 مليون و743 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الشهر من العام الماضي وبلغت تكلفتها 28 مليون و245 ألف دولار.
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