باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 9 اشهر من العام الجاري 9 مليارات و103 مليون و228 ألف متر مكعب. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه بلغت تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – سبتمبر مليار و810 مليون و567 ألف دولار أمريكي. يذكر أنه تم تصدير 5 مليارات و262 مليون و743 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الشهر من العام الماضي وبلغت تكلفتها 28 مليون و245 ألف دولار.

AZERTAG.AZ : تصدير اكثر من 9.1 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال العام الجاري

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