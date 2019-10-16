أردوغان: من يريد رؤية المجزرة يجب عليه النظر فيما يحدث في قراباغ الجبلي
AzerTAg.az
١٦.١٠.٢٠١٩ [١٧:١٧]
أنقرة، 16 أكتوبر (أذرتاج).
أدان رئيس تركيا رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها في مجلس الأمة الكبرى التركي القوى التي تتخذ موقف ازدواجية المعايير ضد بلاده وشعبه.
أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس في حديثه عن أغراض عمليات القوات المسلحة التركية لمكافحة الإرهاب في أراضي سوريا لفت إلى أن الأتراك لم تمارس اعمال العنف ضد السكان المسالمين في اية فترة من فترات التاريخ. "من يريد رؤية الإبادة الجماعية فيجب عليه النظر فيما يحدث في قراباغ الجبلي".
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