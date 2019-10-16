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    إنتاج النفط والغاز في أذربيجان

    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٥‎]

    باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ارتفع حجم إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 29.3 في المائة وانخفض حجم إنتاج النفط الخام بنسبة 2.8 في المائة في صناعة التعدين الأذربيجانية خلال 9 أشهر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الشركات الصناعية في العاصمة وأصحاب المشاريع الفردية العاملة في هذا المجال أنتجت 34.7 مليار مانات أو 1.7 في المائة من المنتجات الصناعية خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

    تم إنتاج 69.9 في المائة من الإنتاج الصناعي في قطاع التعدين و4.2 في المائة في قطاعات إنتاج الكهرباء والغاز والبخار والتوزيع والإمداد و0.7 في المائة في قطاع إمدادات المياه و7.4 في المائة في قطاع معالجة النفايات وتجهيزها.

    AZERTAG.AZ :إنتاج النفط والغاز في أذربيجان
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