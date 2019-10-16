رئيس تركيا: اجتماع قمة المجلس التركي في باكو له أهمية تاريخية

أنقرة، 16 أكتوبر (أذرتاج).

قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها في مجلس الأمة الكبرى التركي إن اجتماع قمة المجلس التركي في باكو له أهمية تاريخية بقراراته المهمة ودوره في توسيع جغرافية المنظمة.

وأضاف أردوغان أن تركيا ستواصل عملية "نبع السلام" لمكافحة الإرهاب حتى استئصال الإرهابيين.