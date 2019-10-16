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    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب فلبين

    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٩:١٥‎]

    طوكيو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر اليوم شواطئ الفلبين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على جزيرة مينداناو وعلى عمق 10 كم تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب فلبين
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