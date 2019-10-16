الإشادة بالمشاركة النشطة لعسكريين أذربيجانيين في العديد من برامج الناتو

باكو، 16 أكتوبر (أذرتاج).

التقى وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف اليوم مع الأميرال بولنت توران رئيس إدارة الشراكة (SHAPE) لدى المقر الأعلى العام للقوات الحليفة للناتو في أوروبا والوفد المرافق له الذي يزورون أذربيجان في إطار "أيام الناتو".

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الوزير قال ان علاقات الشراكة بين أذربيجان والناتو متشعبة ويبدي البلد اهتماما كبيرا لمواصلة تطوير هذه الشراكة. ذكر ان الناتو يقدم دعما سياسي لوحدة أراضي أذربيجان وسيادتها مشيرا إلى أنه يخدم عموما لتعزيز الأمن على الصعيد الاورواطلسي والسلام والأمن الإقليميين.

من جانبه أشاد بولنت توران بالعلاقات القائمة بين أذربيجان والناتو مؤكدا على إسهام قوات حفظ السلام الأذربيجانية ضمن العمليات في أفغانستان في تعزيز الأمن الدولي، والمشاركة النشطة للعسكريين الأذربيجانيين في العديد من برامج الناتو وكذلك مستوى الاستعداد العسكري للضباط الأذربيجانيين العاملين في مقار الناتو. كذلك أعرب عن شكره لقيادة وزارة الدفاع على حسن تنظيم أيام الناتو في البلد.

كما نوقشت في اللقاء الاستعداد العملياتي في إطار برامج التعاون المنفذ بين أذربيجان والناتو وإجراء التدريبات وتطوير التعليم العسكري ومسائل التنسيق بين القوات، فضلا عن آفاق تطوير التعاون والمساهمة المحتملة لأذربيجان في بعثات الناتو في العراق.