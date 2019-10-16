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    حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وأوكرانيا يتجاوز 623 مليون دولار

    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٩:١٧]

    كييف، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تجاوز حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وأوكرانيا 623 مليون دولار أمريكي خلال 9 أشهر من العام الجاري، الأمر الذي ارتفع 115 مليون دولار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية الأوكرانية أن قيمة الصادرات من أذربيجان إلى أوكرانيا بلغت 343 مليون دولار خلال أشهر يناير – سبتمبر وبلغت الواردات من أوكرانيا إلى بلدنا بلغت 280 مليون دولار خلال تلك الفترة.

    يذكر أن أوكرانيا تتخذ المركز الثاني في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي لحجم التبادل التجاري مع أذربيجان. بلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا 829 مليون دولار خلال العام الماضي، الأمر الذي ارتفع حوالي 18 مليون دولار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018.

    AZERTAG.AZ :حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وأوكرانيا يتجاوز 623 مليون دولار
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