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    زيادة حجم الصادرات من أذربيجان إلى رابطة الدول المستقلة

    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٩:٣٨]

    باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم تصدير المنتجات من أذربيجان بقيمة 853 مليون و336 ألف دولار أمريكي إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير – سبتمبر لهذا العام.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن هذا الرقم اكثر مما كان في العام 2018 بقيمة 125 مليون و621 الف دولار أمريكي.

    أما قيمة واردات أذربيجان من المنتجات من بلدان رابطة الدول المستقلة في الأشهر السبعة لعام 2019 فتبلغ مليارين و426 مليون و870 الف دولار امريكي.

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