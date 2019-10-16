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    اقتصاد


    ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان بنسبة 2.5 %

    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٩:٤٩]

    باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال 9 أشهر من هذا العام بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغ 58 مليار و464.2 مليون مانات. وكان الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد 910.1 مانات.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الصناعة احتلت 44.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و3 في المائة في التجارة والنقل و5.6 في المائة في البناء و7.1 في المائة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك و4.9 في المائة في الإقامة للسياح والمطاعم العامة و16.4 في المائة بالمعلومات والاتصالات و2.2 في المائة بتمثل القطاعات الأخرى.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان بنسبة 2.5 %
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