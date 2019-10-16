الرئيس إلهام علييف: في الوقت الحاضر أذربيجان احدى البلدان الأكثر استثمارا في الاقتصاد التركي

باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تشيد المنظمات العالمية بالإصلاحات في المجال الاقتصادي في البلد. تعد أذربيجان من بين أفضل 20 دولة تنفذ الإصلاحات حسب تقرير "Doing Business" عن البنك الدولي لعام 2020. في الوقت الحاضر أذربيجان هي واحدة من البلدان الأكثر استثمارا في الاقتصاد التركي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في اجتماع القمة السابع لمجلس تعاون الدول التركية المنعقد في 15 أكتوبر بباكو.

أكاد رئيس الدولة: "يبلغ حجم استثمارات أذربيجان في الاقتصاد التركي 15 مليار دولار واستثمار تركيا في الاقتصاد الأذربيجاني 12 مليار دولار".