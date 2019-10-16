الرئيس إلهام علييف: تضاعف الاقتصاد الأذربيجاني أكثر من 3 مرات على مدار 16 عاما

باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تضاعف الاقتصاد الأذربيجاني أكثر من 3 مرات على مدار 16 عاما مضت، حسبما أفادته وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في اجتماع القمة السابع لمجلس تعاون الدول التركية المنعقد في 15 أكتوبر بباكو.

اعلن رئيس الدولة أنه تم استثمار أكثر من 270 مليار دولار في البلاد نصفها استثمار أجنبي. أذربيجان بلد منخفض الدين الخارجي. يشكل الدين الخارجي لأذربيجان 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفقا لهذا المؤشر، نحتل المرتبة التاسعة في العالم.