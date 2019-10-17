الرئيس إلهام علييف يلتقي المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك

باكو، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الفرنسي ستيفان ويسكونتي والروسي إيغور بوبوف والأمريكي أندرو شوفير والمبعوث الخاص للرئيس الفاعل للمنظمة أنجي كاسبشيك.

أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال الاجتماع تم تبادل الآراء حول الوضع الحالي للمفاوضات المتعلقة بحل صراع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان وآفاقها.