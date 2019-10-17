حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس ييلغ 146 مليون دولار

منسك، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

بلغ حجم عمليات التوريد والتصدير بين أذربيجان وبلاروس خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الجاري 145.3 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء البلاروسية أن حجم صادرات بلاروس إلى أذربيجان بلغ 129 مليون و821 ألف دولار فيما شكل حجم واردات البلد من أذربيجان 15 مليونا و514 ألف دولار.

يذكر أن حجم عمليات التوريد والتصدير بين البلدين بالعام الماضي كان يبلغ 204 مليون دولار وذلك أكثر من المؤشر المماثل من عام 2017 نحو 56 مليون دولار.