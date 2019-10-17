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    إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 9 أشهر

    ١٧.١٠.٢٠١٩ [١٢:٤٦]

    باكو، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا وإسرائيل في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 9 أشهر من العام الجاري.

    بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 4 مليارات و239 مليون و896 ألف دولار أمريكي والى تركيا مليارين و204 مليون و517 ألف دولار والى إسرائيل مليار و67 مليون و679 ألف دولار.

    إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان. وبلغ حجم التبادل التجاري مع إيطاليا 4 مليارات و514 مليون و350 الف دولار ومع تركيا 3 مليارات و354 مليون و625 ألف دولار ومع روسيا مليارين و104 مليون و562 الف دولار.

    AZERTAG.AZ :إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 9 أشهر
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