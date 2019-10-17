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    سياسة


    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم

    ١٧.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٠]

    باكو، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 20 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية من عيار 60 ملم والرشاشات كبيرة العيار.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية بيركابير والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية وقرية أيقيبار بمحافظة بيرد الأرمينية والمرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية قيزيلحاجيلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وقرية علي بكلي بمحافظة طوفوز الأذربيجانية والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

    كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرى طاغي بكلي وجواهرلي وأجارلي ومرزيلي لمحافظة أغدام وقرية هوراديز لمحافظة فضولي وقرية نوزقار لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم
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