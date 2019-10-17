    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حجم التبادل التجاري في أذربيجان 25 مليار دولار خلال العام الجاري

    ١٧.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٧]

    باكو، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    وصل حجم التبادل التجاري في أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الحالي إلى 25 مليارا و244 مليون و302 ألف دولار أمريكي.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك الحكومية أن 10 مليار و378 مليون و8 آلاف دولار من الحجم العام للتبادل التجاري من حصة التوريد 14 مليارا و866 مليون و294 ألف دولار من حصة التصدير.

    AZERTAG.AZ : حجم التبادل التجاري في أذربيجان 25 مليار دولار خلال العام الجاري
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.١٠.٢٠١٩ [١٢:٤٦]
    إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 9 أشهر
    ١٧.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢٥‎]
    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس ييلغ 146 مليون دولار
    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٩:٤٩]
    ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان بنسبة 2.5 %
    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٩:٣٨]
    زيادة حجم الصادرات من أذربيجان إلى رابطة الدول المستقلة
    حجم التبادل التجاري في أذربيجان 25 مليار دولار خلال العام الجاري