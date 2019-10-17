حجم التبادل التجاري في أذربيجان 25 مليار دولار خلال العام الجاري

باكو، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وصل حجم التبادل التجاري في أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الحالي إلى 25 مليارا و244 مليون و302 ألف دولار أمريكي.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك الحكومية أن 10 مليار و378 مليون و8 آلاف دولار من الحجم العام للتبادل التجاري من حصة التوريد 14 مليارا و866 مليون و294 ألف دولار من حصة التصدير.