صحفية أسترالية تدعو مواطني بلادها لزيارة أذربيجان

ملبورن، 17 أكتوبر (أذرتاج).

أدعو الاستراليين لزيارة أذربيجان الجميلة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها الصحفية الاسترالية في مجال السياحة والطبخ صوفيا ليفين في برنامج A Moveable Feast في إذاعة 3AW في ملبورن.

شاركت الصحفية صوفيا اثناء كلمتها في البرنامج انطباعاتها عن زيارة أذربيجان في سبتمبر هذا العام وردت على أسئلة عديدة للمذيعين.

قالت الصحفية ان أذربيجان تملك تاريخا قديما وغنيا وتعتبر مكانا تلتقي فيه الحضارات المختلفة. كما تحدثت صوفيا عن الإمكانيات السياحية لاذربيجان منها استضافتها العديد من التظاهرات الرياضية الدولية وتمتعها بالبنية التحتية السياحية الجيدة فضلا عن طبيعتها الخلابة ومناظرها الأخاذة.

من جانبها تحدثت عن معالم مدينة باكو، منها المدينة القديمة ايتشري شهر وأيضا زيارتها الى شكي وقصر ملوك شكي.

كذلك أضافت أن أذربيجان تملك بنية تحتية للسياحة الجبلية والشتوية.

ولا تخفي الصحفية الاسترالية اعجابها وانبهارها للمطبخ الاذربيجاني وتذكر أسماء الاكلات الأذربيجانية الشهية أمثال دولما ودوشبره وشاه بلاو و"جيز بيز" وغيرها.