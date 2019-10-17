جورجيا تتعاون عن كثب مع الدول الشريكة في مكافحة الإرهاب الدولي

تبليسي، 17 أكتوبر، أذرتاج

تتعاون جورجيا عن كثب مع الدول الشريكة في مكافحة الإرهاب الدولي.

أفادت وكالة أذرتاج أنه هذا ما قاله المرشح لمنصب رئيس جهاز أمن الدولة في غريغول ليلواشفيلي في اللجنة البرلمانية للدفاع والأمن.

في رأيه، تمكن جهاز أمن الدولة في جورجيا من التقليل بشكل كبير من عدد المؤيدين المحتملين للمنظمات الإرهابية في البلاد. قلص جهاز أمن الدولة من محاولات المتورطين في أنشطة إرهابية في الاستفدة من أراضي جورجيا للعبور.

وقال غريغول ليلواشفيلي أن الداعش لا تزال تظل كمصدر رئيسي للخطر. فقدت داعش عدداً كبيراً من مقاتليها في عمليات قتالية مفتوحة وهي بالفعل في حالة الركود. لقد انتقلت "الدولة الإسلامية" بالفعل من فعاليات مفتوحة إلى فعاليات سرية في هجمات إرهابية منظمة في مناطق مختلفة. ينبغي ألا يفقد أحد يقظته بعد إضعاف داعش. قد يتسبب الإرهابيون وعائلاتهم الذين نجوا من عمليات قوات التحالف في سوريا، مخاطر جديدة من خلال الاختباء في مخيمات اللاجئين. سيأخذ جهاز أمن الدولة لجورجيا ذلك في الاعتبار وسيتعامل بشكل أكثر دقة وفعالية مع الوضع.

من الجدير بالذكر أن البرلمان الجورجي وافق على ترشح غريغول ليلواشفيلي لمنصب رئيس جهاز أمن الدولة.

في 7 أكتوبر، رشحته الحكومة الجورجية لمنصب رئيس جهاز أمن الدولة.

خطايي عزيزوف

مراسل خاص من أذرتاج

تبليسي