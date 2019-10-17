الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي

باكو، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

صدرت من أذربيجان خلال أشهر يناير - سبتمبر إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها 7 مليارات و822 مليون و783 ألف دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر أكثر قدر 221 مليون و452 ألف دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2018.

وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان في الشهر الماضي مليار و781 مليون و921 ألف دولار.