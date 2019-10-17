نشر صور باكو على صفحة لوفتهانزا

برلين ، 17 أكتوبر، أذرتاج

نشر الحساب الرسمي لشركة لوفتهانزا، ألمانيا والتي هي من أكبر شركات الطيران الأوروبية صور ومقاطع الفيديو لمدينة باكو على شبكة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي في إطار عنوان "City Of The Month ".

أفادت وكالة أذرتاج أنه تنعكس في هذه الصور المنظر الليلي لباكو ودولاب الهواء أو عجلة فيريس “Baku Eye” الواقع في البوليفار ومركز حيدر علييف الذي صممته المهندسة المعمارية البريطانية العراقية الأصل الشهيرة زها حديد ومسجد "طازت بير" والمباني التاريخية في المدينة القديمة وأبراج النار التي تحولت إلى رموز باكو وحديقة الفلهارمونيا ومقاطع الفيديو لمعالم باكو التي تم تصويرها ليلاً ونهاراً.

يتم نشر دليل إلكتروني لباكو على الموقع الرسمي للوفتهانزا. يحتوي الدليل على خريطة إلكترونية لباكو وأهم 10 معالم في المدينة ومعلومات عامة عن أذربيجان ومطار حيدر علييف ومحمية "يانار داغ" ومطاعم المدينة والفنادق والأحداث من المخطط أن تقام بها والمعلومات شبكة الهاتف والإنترنت وفرص التسوق ومناخ البلاد ومعلومات مفصلة عن لوائح التأشيرة والرعاية الصحية وغيرها من القضايا التي تهم السياح.