العثور على شرح عبد الرحمن الجامي على الكافية لابن الحاجب من بين النفايات المنزلية

باكو، 17 أكتوبر (أذرتاج).

تم العثور على كتاب شرح العالم والفيلسوف عبد الرحمن الجامي (1414-1492م) على ألفية ابن الحاجب العالم النحوي المصري (القرن الثاني عشر) أثناء تصنيف النفايات المنزلية في مصنع بالاخاني، وفق ما أفادت وكالة أذرتاج.

طبع كتاب شرح الكافية في علم النحو في إسطنبول باللغة العربية عام 1892. يحتفظ هذا الكتاب النادر حاليا في جناح "المقتنيات غير العادية" لدى المصنع.