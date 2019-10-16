تعليق وزارة الخارجية الأذربيجانية على مسار الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك إلى المنطقة

باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

ردت رئيسة المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبداللاييف على أسئلة وسائل الإعلام حول مسار الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من يريفان إلى قاره باغ ثم إلى باكو.

تفيد وكالة أذرتاخ أن قالت ليلى عبداللاييف في ردها على أسئلة "هل تم الاتفاق على هذا مع طرفي النزاع؟" أم هي قرار من الرؤساء المشاركين أنفسهم وهل يمكن اعتباره عدم احترام للسلامة الإقليمية لأذربيجان قالت: "كما تعلمون، يقوم الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأنشطة الوساطة لحل النزاع الأرمني الأذربيجاني في قاره باغ الجبلية على أساس التفويض الحالي وهناك موافقة الجانب الأذربيجاني على هذا التفويض". تعتبر الزيارة الحالية للرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا زيارتهم التالية إلى المنطقة كجزء من تنفيذ هذا التفويض. تجدر الإشارة إلى أنه خلال زيارات الرؤساء المشاركين تتواصل جمهورية أذربيجان تقليدياً مع كل من الجاليتين الأرمنية والأذربيجانية في منطقة قاره باغ الجبلية. وقد تمت هذه الزيارات عدة مرات من قبل وتعتبر بمثابة جهود لحل النزاع على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي وفي إطار احترام السلامة الإقليمية لجمهورية أذربيجان. "