صحيفة China Daily تدرج مقالا تحليليا لرئيس مجلس إدارة أذرتاج

بكين، 17 أكتوبر (أذرتاج).

أدرجت صحيفة China Daily الصينية الشهيرة التي تنشر في 100 مليون نسخة على صفحتها مقالا تحليليا لرئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج رئيس أوانا أصلان أصلانوف، تحت عنوان "الوراثة في السياسة: 26 عاما غير مصير أذربيجان ومظهرها".

يتحدث المقال عن الأوضاع الاقتصادية السياسية في أذربيجان قبل وصول الرئيس الأذربيجاني السابق الى سدة الحكم وبعده. ويقوم بتحليل مسار الشعب الأذربيجاني خلال 26 عاما منذ هذا الوقت. ويشار الى ان هذا دشن صفحة جديدة في تاريخ أذربيجان. وأضاف ان نهج السياسة الاستراتيجية الذي أسسه الزعيم القومي عام 1993 يستمر في الوقت الحاضر تحت قيادة الرئيس إلهام علييف.

كما يتطرق المقال الى إنجازات واصلاحات جذرية في أذربيجان خلال 16 عاما من رئاسة إلهام علييف. وأشار الى تنفيذ مشاريع الطاقة والنقل العابرة للقوميات واستضافة أذربيجان العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية منها المؤتمر الدولي الخامس لوكالات الانباء العالمية والجمعية العامة السادسة عشر لمنظمة اوانا. (راجع المقال : ( https://www.chinadaily.com.cn )

يجب الذكر ان صحيفة China Daily يتم توزيعها ليس فقط في الصين فحسب بل في معظم دول العالم، وتصدر الجريدة باللغة الإنجليزية في 100 مليون نسخة.

وتم التوصل الى اتفاق تعاون بين أذرتاج وصحيفة China Daily في لقاء جرى بين رئيس مجلس إدارة أذرتاج أصلان اصلانوف ورئاسة الصحيفة أثناء مشاركته في القمة الإعلامية الأولى لمنظمة شنغهاي للتعاون في يونيو للعام الماضي.

ومنحت الصحيفة لأذرتاج جائزة "شريك اعلامي دولي فخري 2019" تقديرا لتعاونها الوثيق وكثافة تبادل المعلومات بين البلدين ومشاركتها النشطة في مشاريع الجريدة.