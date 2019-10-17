بوتين يدعو أردوغان لزيارة روسيا في الأيام القادمة

باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

دعا رئيس روسيا فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة روسيا في الأيام القادمة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للكرملين أن فلاديمير بوتين دعا رجب طيب أردوغان لزيارة روسيا في الأيام القادمة. وتم قبول الدعوة. وأضاف المكتب الإعلام للكرملين أن الزعيمين أكدا "ضرورة منع مواجهة بين الوحدات التركية والسورية في شمال سوريا، حيث تشن أنقرة هجوما". جرت مكالمة هاتفية بين رئيسي الدولتين في 15 أكتوبر بمبادرة من الجانب التركي.

كما شدد الرئيسان على رغبتهما في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا.