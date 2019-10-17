وزير الدفاع يستقبل المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك

باكو، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في 17 أكتوبر اليوم المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الفرنسي ستيفان ويسكونتي والروسي ايغور بوبوف والامريكي اندرو شوفير برفقة المبعوث الخاص للرئيس الفاعل للمنظمة أنجي كاسبشيك.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن الاجتماع شهد بحث الأوضاع الأخيرة لدى خط التماس بين الجيشين وخاصة في اتجاه أراضي قازاخ وآفاق حل نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان.