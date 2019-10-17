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    سياسة


    وزير الدفاع الأذربيجاني يزور الصين

    ١٧.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٠]

    باكو، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    سيقوم وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف بزيارة إلى الصين تلبية لدعوة عضو مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية وزير الدفاع الوطني الصيني الجنرال وي فينغي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أنه خلال الزيارة، من المقرر أن يعقد وزير الدفاع الأذربيجاني عددا من الاجتماعات مع القيادة العسكرية السياسية لجمهورية الصين الشعبية.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الأذربيجاني يزور الصين
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