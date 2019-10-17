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    افتتاح اول جناح دائمي لمنتجات شركات التكنولوجيا الإيرانية في باكو

    ١٧.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٥‎]

    باكو، 17 أكتوبر (أذرتاج).

    افتتح اليوم في باكو اول جناح دائمي لمنتجات شركات التكنولوجيا الإيرانية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الحفل حضره رئيس مجلس إدارة الوكالة الأذربيجانية للابتكارات تورال كريملي ورئيس صندوق الابتكارات الوطني الإيراني علي وحدتي والوفد المرافق له الى جانب الضيوف المدعوين.

    اطلع زوار المعرض على منتجات اكثر من 50 شركة إيرانية.

    AZERTAG.AZ :افتتاح اول جناح دائمي لمنتجات شركات التكنولوجيا الإيرانية في باكو
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    افتتاح اول جناح دائمي لمنتجات شركات التكنولوجيا الإيرانية في باكو افتتاح اول جناح دائمي لمنتجات شركات التكنولوجيا الإيرانية في باكو