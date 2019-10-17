بختيار أصلانبيلي: أول بئر استكشافي سيحفر في مجموعة حقول "شفق – أسيمان" في ديسمبر

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

سيحفر أول بئر استكشافي في مجموعة حقول "شفق – أسيمان" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر في ديسمبر من هذا العام.

وقال بختيار أصلانبيلي، نائب شركة BP أذربيجان في العلاقات والشؤون الخارجية والاستراتيجية ، في تصريحاته الحصرية لوكالة أذرتاج.

وقال بختيار أصلانبيلي " إننا نعتزم البدء في حفر البئر بحهاز حيدر علييف شبه العائم".

تعتقد BP أن حقول "شفق – أسيمان" عبارة عن الطبقة الكبيرة التي لها آفاق واسعة لإنتاج الغاز والمكثفات وقد يكون كبيراً مثل حقل شاه دنيز.

من الجدير بالذكر أنه في 13 يوليو عام 2009، وقعت SOCAR وBP على مذكرة حول حقول "شفق-أسيمان". في أكتوبر عام 2010 ، وقعت BP وSOCAR على اتفاقية تقسيم الحصة للإنتاج (HPBS) بشأن الاستكشاف المشترك لحقوق "شفق-أسيمان" التي لها آفاق واسعة وتطويرها. بموجب اتفاقية مدتها 30 عاماً، تمتلك شركة BP Exploration (Caspian Si) Ltd حصة 50% بينما تمتلك SOCAR نسبة 50% المتبقية.

تقع مجموعة حقول "شفق – أسيمان" على بعد حوالي 125 كم جنوب شرق باكو وتغطي حوالي 1100 كيلومتر مربع من المساحة. حتى الآن لم يتم إجراء أي استكشاف في هذه مجموعة الحقول البحرية. تقع المجموعة في جزء أعمق من البحر على عمق يتراوح بين 650 - 800 متر وعمق المجمع حوالي 7000 متر.

BP هي المشغل لاتفاقية تقسيم الحصة للإنتاج في "بشفق-أصفمان".