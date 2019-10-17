ديفيد زالكالياني: أذربيجان بلد ودي وشريك استراتيجي بالنسبة لجورجيا

تبليسي، 17 أكتوبر، أذرتاج

"أنجز حوالي 70 % من الأعمال المتعلقة بتخطيط الحدود الجورجية الأذربيجانية وترسيمها. وتنتظر المسائل من ضمن الـ 30 % المتبقية حلها ".

تفيد وكالة أذرتاج وزير الخارجية الجورجي ديفيد زالكالياني صرح بذلك خلال جلسات الاستماعات البرلمانية في شكل "الساعة الوزارية".

وأشار الوزير إلى أن اللجان المشتركة المعنية بترسيم وتخطيط حدود أذربيجان وجورجيا تعمل بنجاح وأن حل القضية له أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشاد الوزير الجورجي بأن "أذربيجان بلد ودي وشريك استراتيجي بالنسبة لنا. لم تكن أي مشكلة بين البلدين ويجب ألا تكون. هذا هو موضوع مفتوح تماما. لسوء الحظ، لم تصحح هذه المسألة في العهد السوفيتي وأصبح حلها معقداً اليوم. لكننا قمنا بتحديث تركيبة اللجنة المعنية ونعمل عن كثب من جانب جورجيا وأذربيجان على حد سواء. تجري المناقشات في هذا النحو. هذه قضية مهمة بالنسبة لنا. وقال الوزير الجورجي "سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تكون هناك مشكلة مع البلد الشريك لنا ويجب حل هذه المشكلة".

وأشار ديفيد زالكالياني إلى أنه لا توجد مشكلة بين البلدين يستحيل حلها.

خطائي عزيزوف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

تبليسي