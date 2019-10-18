باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) هنأت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا الشعب الأذربيجاني بمناسبة يوم الاستقلال. أفادت أذرتاج عن حساب النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا على شبكة الانستقرام أنها كتبت ما يلي: "مواطنونا الأعزاء! أهنئكم بعيد الاستقلال الحكومي. أتمنى لدولتنا التنمية المستدامة والإنجازات الجديدة والسلام والازدهار".

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة يوم الاستقلال

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