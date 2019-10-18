نقل 7.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية خلال العام الجاري

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

نقل 19 مليارا و916.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر للعام الجاري وزاد بنسبة 18.5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 37.2 في المائة من الغاز تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- أرضروم وتم تصدير 7 مليارات و412.8 مليون متر مكعب من الغاز بذلك الخط.