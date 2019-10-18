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    انخفاض سعر النفط "أذري لايت"

    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١١:٤٠]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 63.29 دولار بانخفاض مسجل عند 0.32 دولار.

    يذكر انه بلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر النفط "أذري لايت"
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