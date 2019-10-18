إنتاج 28.2 مليون طن من البترول و17.9 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم إنتاج 28 مليونا و216.2 ألف طن من البترول و25 مليارا و981.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال أشهر يناير - سبتمبر. تم شراء 17 مليارا و892.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من هذا الحجم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال 9 أشهر بلغت 24.2 مليار مانات وهو ارتفع بنسبة 0.1 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

انخفض إنتاج النفط في البلد بنسبة 2.8 في المائة وزاد إنتاج الغاز بنسبة 29.3 في المائة.