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    نقل 23.6 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية

    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٢:٠٦]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم نقل 29 مليونا و381.8 ألف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال 9 أشهر من العام الحالي.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 80.5 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 23 مليونا و648.2 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة.

    وكذلك، تم خلال أشهر يناير - أغسطس نقل 3 ملايين و431.4 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

    AZERTAG.AZ :نقل 23.6 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية
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