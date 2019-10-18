نقل 23.6 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم نقل 29 مليونا و381.8 ألف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال 9 أشهر من العام الحالي.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 80.5 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 23 مليونا و648.2 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة.

وكذلك، تم خلال أشهر يناير - أغسطس نقل 3 ملايين و431.4 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.