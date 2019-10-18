إنتاج أكثر من 1.63 مليون طن من وقود الديزل خلال 9 أشهر

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أنتج مليون و635.4 ألف طن من وقود الديزل و914.9 ألف طن من البنزين للسيارات و202.4 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و460.1 ألف طن من الكيروسين و95 ألف طن من المازوت و17 ألف طن من زيوت التشحيم و185 ألف طن من القار النفطي و189.1 ألف طن من فحم الكوك النفطي.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن إجمالي تكلفة الإنتاج في مجال المنتجات النفطية خلال 9 أشهر من العام الجاري بلغ مليارين و400.9 مليون مانات، بعد أن انخفض بنسبة 1 في المئة في أسعار ثابتة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وانخفض إنتاج زيوت التشحيم والقار النفطي والكيروسين من المنتجات النفطية. وارتفع إنتاج البنزين للسيارات وقود الديزل والمازوت والبنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية.