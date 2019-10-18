تصدير 9.7 مليار دولار من النفط الخام من البلاد خلال 8 أشهر

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وفقا لمعلومات سوكار وشركة أذربيجان الدولية للتشغيل، صدرت أذربيجان 20 مليونا و883.4 ألف طن من النفط الخام خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن تكلفة تصدير النفط في 8 أشهر بلغت 9 مليارات و708 مليون و116.2 ألف دولار أمريكي.