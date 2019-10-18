الكشف عن حجم وقيمة بعض المنتجات النفطية المصدرة من البلاد

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم تصدير 138 الف طن من الكيروسين بقيمة 84 مليونا و963.1 ألف دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال اشهر يناير - أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 527.1 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 245 مليون و500.8 ألف دولار و44 ألفا و528.4 طن من الغاز المسال بقيمة 10 ملايين و42.3 ألف دولار و166 الف طن من فحم الكوك النفطي بقيمة 16 مليون و517 ألف دولار هذه الفترة.