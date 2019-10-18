إعلان حجم الميثانول المنتج في البلاد خلال شهرين

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

صدرت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) خلال شهرين للعام الجاري 74.7 ألف طن من البروبيلين و76.9 الف طن من البولي إثيلين و98 الف طن من إثيلين و277.4 الف طن من الميثانول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه ارتفع إنتاج المنتجات في الصناعة الكيميائية خلال 9 أشهر بنسبة 20.6 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

زاد إنتاج الإثيلين المطلق من المنتجات الكيميائية الأساسية بنسبة 14.5 في المائة وإنتاج البروبيلين بنسبة 59.2 في المائة خلال نفس الفترة.