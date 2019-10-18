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    "سوكار" تحفر أكثر من 37 ألف متر من الآبار خلال الربع الثالث

    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٣٢]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    نفذت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) أكثر من 37 ألف متر من أعمال الحفر خلال الربع الثالث من العام الجاري.

    وقالت سوكار في تصريح لوكالة أذرتاج إن الشركة نفذت خلال فترة يناير – سبتمبر أكثر من 119 الف متر من أعمال الحفر.

    AZERTAG.AZ :"سوكار" تحفر أكثر من 37 ألف متر من الآبار خلال الربع الثالث
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