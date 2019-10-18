حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 22.3 مليار دولار

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

بلغ حجم التبادل التجاري 22 مليارا و340.7 مليون دولار أمريكي خلال يناير – أغسطس للسنة الجارية ومن جملتها حجم التصدير 12 مليارا و958.8 مليون دولار وحجم التوريد 9 مليارات و381.9 مليون دولار، الأمر الذي قاد إلى تشكل فائض إيجابي في التجارة الخارجية 3 مليارات و576.9 مليون دولار.

وارتفع حجم التجارة الخارجية بنسبة 10.1 في المائة وحجم الواردات بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وأما حجم الصادرات فارتفاع بنسبة 0.8 في المائة.

ووفقا لمعلومات لجنة الجمارك الحكومية، تم تصدير 86.1 في المائة من الصادرات إلى إيطاليا وتركيا وروسيا والصين وسويسرا وألمانيا وإسرائيل والهند وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وأوكرانيا وكندا والمملكة المتحدة والجمهورية التشيكية وجورجيا وإيران وأستراليا وبرتغال.

شكلت حصة سويسرا 12.7 في المائة من القيمة الإجمالية للمنتجات المستوردة وحصة روسيا 14.6 في المائة وتركيا 10.4 في المائة وحصة الصين 9.1 في المائة و4.2 في المائة في كندا و6.3 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية و5 في المائة في ألمانيا و3.6 في المائة في إيران و3.1 بالمائة في أستراليا و3.2 في المائة في أوكرانيا والمائتين في فرنسا و2.6 بالمائة في إيطاليا و1.7 في المائة في المملكة المتحدة و1.6 في المائة في كازاخستان و1.4 في المائة في تركمنستان واليابان و1.3 في المائة في بيلاروس و1.1 في المائة في كوريا و14.7 في المائة في بلدان أخرى.

شكلت أغلبية الاستيراد الآلات والأجهزة الكهربائية والمعدات والمنتجات الغذائية والمركبات وأجزاؤها والمعادن الحديدية ومصنوعاتها والبلاستيك ومصنوعاتها والخشب ومصنوعاته والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التبغ والأثاث وأجزاؤها.

تم استيراد 44.9 في المائة من الواردات عن طريق السيارات و31 في المائة عن طريق الجو و16.1 في المائة عن طريق السكك الحديدية و5.5 في المائة عن طريق البحر و2.5 في المائة عن طريق الأنابيب وخطوط الطاقة.