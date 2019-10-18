باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) صدرت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) 532 ألف طن من النفط والمنتجات البتروكيماوية خلال الربع السابق، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن شركة سوكار.

AZERTAG.AZ : سوكار تصدر 532 ألف طن من النفط والمنتجات البتروكيماوية خلال الربع السابق

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