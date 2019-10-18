سوكار تصدر 532 ألف طن من النفط والمنتجات البتروكيماوية خلال الربع السابق
AzerTAg.az
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٣٩]
باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
صدرت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) 532 ألف طن من النفط والمنتجات البتروكيماوية خلال الربع السابق، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن شركة سوكار.
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