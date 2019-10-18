    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 1.6 مليار دولار من أذربيجان خلال 8 أشهر

    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٤]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أصدرت أذربيجان 7 مليارات و752 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 8 أشهر من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة الغاز الطبيعي المصدر بلغ مليار و610 مليون و842 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 1.6 مليار دولار من أذربيجان خلال 8 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٣٩]
    سوكار تصدر 532 ألف طن من النفط والمنتجات البتروكيماوية خلال الربع السابق
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٣٢]
    "سوكار" تحفر أكثر من 37 ألف متر من الآبار خلال الربع الثالث
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٣:٥‎٢]
    الكشف عن حجم وقيمة بعض المنتجات النفطية المصدرة من البلاد
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٠]
    تصدير 9.7 مليار دولار من النفط الخام من البلاد خلال 8 أشهر
    تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 1.6 مليار دولار من أذربيجان خلال 8 أشهر