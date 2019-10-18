تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 1.6 مليار دولار من أذربيجان خلال 8 أشهر

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أصدرت أذربيجان 7 مليارات و752 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 8 أشهر من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة الغاز الطبيعي المصدر بلغ مليار و610 مليون و842 ألف دولار أمريكي.