تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 1.6 مليار دولار من أذربيجان خلال 8 أشهر
AzerTAg.az
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٤]
باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أصدرت أذربيجان 7 مليارات و752 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 8 أشهر من العام الحالي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة الغاز الطبيعي المصدر بلغ مليار و610 مليون و842 ألف دولار أمريكي.
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