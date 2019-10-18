    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حجم صادرات النفط الخام في سوكار

    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٥‎٠]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    صدرت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) 5.5 مليون طن من النفط الخام خلال الربع الثالث من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة.

    AZERTAG.AZ :حجم صادرات النفط الخام في سوكار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥‎٥‎]
    توجيه 4 مليار مانات إلى قطاع النفط خلال 9 أشهر
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٤]
    تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 1.6 مليار دولار من أذربيجان خلال 8 أشهر
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٣٩]
    سوكار تصدر 532 ألف طن من النفط والمنتجات البتروكيماوية خلال الربع السابق
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٣٢]
    "سوكار" تحفر أكثر من 37 ألف متر من الآبار خلال الربع الثالث
    حجم صادرات النفط الخام في سوكار