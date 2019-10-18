حجم صادرات النفط الخام في سوكار

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

صدرت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) 5.5 مليون طن من النفط الخام خلال الربع الثالث من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة.