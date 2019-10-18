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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس لاتفيا السابق ريموندز فيونيس

    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٤]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 18 أكتوبر رئيس جمهورية لاتفيا السابق ريموندز فيونيس.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس لاتفيا السابق ريموندز فيونيس
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