الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس لاتفيا السابق ريموندز فيونيس
AzerTAg.az
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٤]
باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 18 أكتوبر رئيس جمهورية لاتفيا السابق ريموندز فيونيس.
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