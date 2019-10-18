    • / رياضة

    رياضة


    أذربيجان يقابل نظيره السلوفيني

    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣١]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أقيمت مباراة أولى للمنتخب الأذربيجاني للنساء لكرة القدم تحت 17 عاما ضمن تصفيات بطولة أوروبا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن منتخبنا قابل فريق سلوفينيا وانهزم أمام نظيره السلوفيني بحساب 0:6.

    ستقام المباراة القادمة بين منتخبي أذربيجان ونرويج لكرة القدم في الساعة 16:00 بتوقيت باكو في 20 أكتوبر.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان يقابل نظيره السلوفيني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٤]
    استمرار بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة
    ١٧.١٠.٢٠١٩ [١٧:٤٠]
    بدء لاعبين أذربيجانيين منافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة
    ١٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٦]
    لاعبا الريشة الطائرة من أذربيجان يشاركون في المنافسات في القاهرة
    ١٢.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٩]
    طاقم الحكام الصربيين يدير مباراة بين أذربيجان وسويسرا
    أذربيجان يقابل نظيره السلوفيني