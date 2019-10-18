باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) أقيمت مباراة أولى للمنتخب الأذربيجاني للنساء لكرة القدم تحت 17 عاما ضمن تصفيات بطولة أوروبا. أفادت وكالة أذرتاج أن منتخبنا قابل فريق سلوفينيا وانهزم أمام نظيره السلوفيني بحساب 0:6. ستقام المباراة القادمة بين منتخبي أذربيجان ونرويج لكرة القدم في الساعة 16:00 بتوقيت باكو في 20 أكتوبر.

AZERTAG.AZ : أذربيجان يقابل نظيره السلوفيني

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