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    توجيه 4 مليار مانات إلى قطاع النفط خلال 9 أشهر

    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥‎٥‎]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم توجيه 3 مليارات و799.4 مليون مانات إلى قطاع النفط خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الإنتاج في قطاع النفط خلال 9 أشهر كان بقيمة 22 مليارا و959.7 مليون مانات. ارتفع الإنتاج في قطاع النفط بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    وارتفعت القيمة المضافة في هذا القطاع بنسبة 5.5 في المئة. تم إنتاج 69.9 في المائة من الإنتاج الصناعي في قطاع التعدين.

    وتم توظيف 34.7 ألف شخص في قطاع النفط في الاقتصاد. بلغ مجموع الأجور الاسمية في قطاع النفط 3 آلاف و73.7 مانات في الفترة من يناير إلى سبتمبر للعام الجاري.

    AZERTAG.AZ :توجيه 4 مليار مانات إلى قطاع النفط خلال 9 أشهر
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