استمرار بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تستمر منافسات في بطولة مصر الدولية المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 حتى 20 أكتوبر الجاري على صالة رقم 4 بمجمع الصالات بإستاد القاهرة الدولي.

أفادت وكالة أذرتاج ان اللاعبين ايدي ريسكي دفيتشايو وعزمي قوفيمرامدهوني يمثلان بلدنا في المنافسات.

ويشارك في البطولة كل من البرتغال وأذربيجان والنمسا والهند ومالطا واسكتلندا وايرلندا وبيرو وميانمار وجنوب أفريقيا ونيجيريا والمغرب وموريشيوس ومالديف وبولندا والتشيك وإندونيسيا والسعودية والجزائر وتايلاند وإيطاليا وسريلانكا وويلز والكونغو الديمقراطية وأستراليا والمكسيك ومنغوليا وبلجيكا والأردن وإنجلترا.

يذكر ان عدد المدعوين الى المنافسات 60 لاعبا و49 لاعبة للريشة الطائرة. وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 10 آلاف دولار.