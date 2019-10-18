لقاء مع وفد الناتو في وزارة الطوارئ

باكو، 18 أكتوبر (أذرتاج).

التقى نائب وزير الطوارئ الجنرال اعتبار ميرزايف اليوم مع رئيس إدارة الشراكة (SHAPE) لدى المقر العام الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا بولنت توران والوفد المرافق له الذين يزورون البلد للمشاركة في "أيام الناتو".

أفادت وكالة أذرتاج أن نائب الوزير أحاط الضيوف علما بالنظام الوطني لإدارة الطوارئ ونشاط وزارة الطوارئ. قال إن الوزارة أنشأت فريق الإنقاذ والبحث الدولي بغرض تطوير التعاون الدولي في مجال الطوارئ ومشاركة جمهورية أذربيجان في العمليات الإنسانية الدولية مشيرا الى ان التدريب المذكور سيلعب دورا مهما في استعداد ذلك الفريق لنجاح تصنيفه ضمن مجموعة البحث والإنقاذ الدولي الاستشارية (İNSARAG). وأشار اعتبار ميرزايف إلى أن الوزارة تشارك في التدريبات المنظمة من قبل الناتو وحريصة على هذا التعاون. تحدث نائب الوزير ان 20 في المائة من أراضي أذربيجان تحت الاحتلال الأرميني. ويخرق العدو وقف إطلاق النار دائما ويشعل حرائق في الأراضي المحتلة ما يشكل خطرا وتهديدا للمناطق السكنية والمزارع. لذا تعمل وزارة الطوارئ بشكل كثيف.

من جانبه أعرب بولنت توران عن ثقته في إسهام المساعي المشتركة في تطوير التعاون في مجال التحضيرات للتدريبات الدولية.

كما جرى في اللقاء تبادل الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.