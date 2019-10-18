    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع إنتاج اللحم 2.9 في المائة في البلد

    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٠]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    شهدت الفترة ما بين يناير – سبتمبر للعام الجاري وصول حجم إنتاج اللحم إلى 375.5 ألف طن بزيادة 2.9 في المائة وإنتاج اللبن إلى مليون و1574 ألف طن بنمو 1.5 في المائة والبيض إلى 1386.1 مليون بيضة بزيادة 7 في المائة والصوف إلى 15.8 ألف طن بارتفاع 1.4 في المائة وذلك قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع إنتاج اللحم 2.9 في المائة في البلد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٥‎]
    إعلان أسماء أكثر الدول تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٣]
    أذربيجان تصدر منتجاتها إلى 110 بلد
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٣٠]
    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 22.3 مليار دولار
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٣:٥‎٨]
    إعلان حجم الميثانول المنتج في البلاد خلال شهرين
    ارتفاع إنتاج اللحم 2.9 في المائة في البلد