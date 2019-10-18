ارتفاع إنتاج اللحم 2.9 في المائة في البلد
AzerTAg.az
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٠]
باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
شهدت الفترة ما بين يناير – سبتمبر للعام الجاري وصول حجم إنتاج اللحم إلى 375.5 ألف طن بزيادة 2.9 في المائة وإنتاج اللبن إلى مليون و1574 ألف طن بنمو 1.5 في المائة والبيض إلى 1386.1 مليون بيضة بزيادة 7 في المائة والصوف إلى 15.8 ألف طن بارتفاع 1.4 في المائة وذلك قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق.
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